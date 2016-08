Freiberg - Nach dem 1:1 gegen den FV Löchgau hat Fußball-Verbandsligist SGV Freiberg gestern bei Olympia Laupheim erneut nur einen Punkt geholt. Am Ende hieß es 1:1 (0:0), die Tabellenführung ist der SGV damit vorerst los.

Die Zuschauer in Laupheim bekamen eine eher bescheidene erste Halbzeit zu sehen. Die Laupheimer standen zunächst sehr tief, wurden aber immer frecher als sie merkten, dass von Freiberger Seite nicht der befürchtete Angriffswirbel kam. So tauchte ein Laupheimer Stürmer in der zehnten Minute nach einem Fehler von SGV-Verteidiger Tobias Fausel völlig frei vor Keeper Sven Ullrich auf, vergab diese Chance aber kläglich. Die beste Freiberger Möglichkeit hatte Marcel Ivanusa in der 32. Minute. Doch seine Direktabnahme nach einer Flanke von David Kienast ging rund zwei Meter am Tor vorbei.

Wie verwandelt zeigte sich der SGV dann in der zweiten Halbzeit und spielte nun wie ein Team, das Ansprüche auf den Titel hat. Reihenweise erarbeitete sich die Mannschaft von Trainer Ramon Gehrmann gute Torchancen, allein ein Treffer wollte lange nicht gelingen. Erst in der 73. Minute wurde der Bann gebrochen. Der zur Pause eingewechselte Spetim Muzliukaj nutzte eine Flanke von Michael Deutsche zur Freiberger Führung. Doch wer nun dachte, der SGV würde das Spiel jetzt sicher nach Hause bringen, sah sich getäuscht: Mit ihrer einzigen nennenswerten Chance in der zweiten Hälfte nach einem Freistoß machten die Laupheimer noch das 1:1 (75.). „Wir haben die erste Hälfte verschlafen. In der zweiten haben wir zu viele Chancen liegen lassen. Da hat man auch das Fehlen von Marcel Sökler gemerkt“, fand Co-Trainer Christian Werner.

SGV Freiberg:

Ullrich – Fausel, Pischorn, Bortel – Kienast, Parharidis (77. Schlimgen), Ivanusa (Savranlioglu), Gentner, Deutsche – Reyinger (46. Muzliukaj), Schimmel (46. Zivic).