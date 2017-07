Faule Säcke – Sportgruppe im TSG Abenteuerliche Pfade durch den Canyon

An mehreren Stellen sprangen wir von bis zu 6 Meter hohen Felsvorsprüngen in das darunter stehende tiefe Wasser. Zwischendurch genossen wir ein in wasserdichten Rucksäcken mitgebrachtes Vesper und waren sehr stolz auf unsere Leistung! Am Ende der Tour befreiten wir uns wieder von unseren „Taucheranzügen“ und erreichten nach einem einstündigen Marsch wieder unseren Bus, wo es nochmals eine Stärkung gab, bevor wir nach Immenstadt weiterfuhren. Von dort aus brachen wir zu unserer eineinhalbstündigen Wanderung zu unserem Berggasthof auf. Der bald einsetzende Regen beflügelte dabei unsere Schritte.

Dort angekommen, eilte jeder unter die Dusche und bald saßen wir an langen Tischen mit großen dampfenden mit Kässpätzle gefüllten Pfannen und ließen es uns schmecken. Das Abendprogramm begann zunächst mit selbst ausgedachten Activity-Spielen und nahm seinen Lauf mit vielen inbrünstig gesungenen und mit Gitarre begleiteten stimmungsvollen Liedern, an denen auch andere Gäste des Hauses und auch die freundlichen Wirtsleute ihre Freude hatten. Erst gegen Mitternacht begaben wir uns auf unsere geschmackvoll eingerichteten Zimmer zur Nachtruhe.

Am nächsten Tag ging es nach einem wunderbaren Frühstück gleich steil bergauf zu verschiedenen Almen, vorbei an grasenden Kühen und Ziegen, wobei wir immer wieder die tolle Aussicht ins Tal, vor allem auf den Alpsee, genießen konnten. Stunden später und nach etlichen Höhenmetern in den Beinen kamen wir schließlich wieder in Immenstadt an, wo uns bereits unser Bus erwartete. Die Heimfahrt erfolgte trotz langer Staus auf den Autobahnen in bester Stimmung und großer Freude über zwei gelungene Ausflugstage!