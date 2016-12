Evangelischer Kirchenchor Kräftige Stimmen erklingen im Probenraum

Die Vorsitzende Jutta Bass konnte viele aktive Sängerinnen und Sänger, ehemalige Sängerinnen, die Pfarrer Frank Wessel und Pfarrer Rüdiger Schard-Joha sowie den Hausmeister Werner Reip begrüßen. Für das leibliche Wohl sorgten Punsch und das reichlich bestückte Buffet.

Begabte Chormitglieder sorgten für die musikalische Unterhaltung. In diesem Jahr wurde eine von Sieger Köder illustrierte Weihnachtsgeschichte dargeboten. Chorleiter Hermann Toursel bediente den Beamer und zeigte die Bilder, während Chormitglieder in Rollen verteilt den entsprechenden Text vorlasen.

Auch in diesem Jahr galt es wieder, treue Sängerinnen zu ehren. Für 50-jährige Sängerinnentätigkeit wurde Renate Köpf und für 65 Jahre Gertrud Schreiber und Annemarie Röhrich gedankt.

In ihrem Jahresrückblick erinnerte Jutta Bass an die Ereignisse des Jahres 2016. Besonders hob sie die Einweihung der neuen Orgel in der Stadtkirche und den Einsatz von Bezirkskantor Hermann Toursel dafür hervor. Wie es sich für einen Kirchenchor gehört, wurden auch kräftig Adventslieder gesungen. Alle, die den Chor einmal selbst hören möchten, können dies an Heiligabend um 18 Uhr in der Stadtkirche tun.

Wer dann Lust zum Singen bekommt kann gerne dienstagabends von 20 bis 21.45 Uhr zu den Chorproben kommen.