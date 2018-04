Im August, wenn der Bebauungsplanentwurf öffentlich ausgelegt wird, können die Zauneidechsen von Fachleuten dann umgesetzt werden. Die dafür benötigte Ausnahmegenehmigung wird beim Regierungspräsidium beantragt. Dem geplanten Baubeginn im Herbst für den Kunstrasenplatz steht nach Ansicht des Rathauses also nichts entgegen. „Wir haben das ja schon gesagt, dass da Zauneidechsen zu erwarten sind, also wussten wir auch frühzeitig, dass der Baubeginn im Herbst 2018 sein wird“, so Günter Sommer.