Erdmannhausen Weihnachtswünsche werden wahr

Erdmannhausen - In Erdmannhausen wird es heuer erstmals einen Weihnachtswunschbaum geben. Damit kopiert die Brezelgemeinde ein soziales Projekt, das es seit einer Weile schon in einigen anderen Kommunen in der Region gibt. Im Raum Marbach und Bottwartal waren die Großbottwarer 2012 die ersten, die einen solchen Weihnachtswunschbaum auf die Beine stellten. Inzwischen haben auch Marbach, Rielingshausen und Affalterbach Weihnachtswunschbäume. Und weil das System anderswo gut läuft, haben die Erdmannhäuser das Prozedere im Großen und Ganzen übernommen.