Erdmannhausen Saison mit Unentschieden eröffnet

Erdmannhausen - Wie in den vergangenen Jahren starteten die Freizeitfußballer aus Erdmannhausen die Freiluftsaison mit einem Spiel gegen den TSV Lehrensteinsfeld. Die Biegelkicker Herren im Alter von Mitte zwanzig bis Anfang fünfzig kamen sehr gut ins Spiel und gingen bereits nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung. Andreas Hellmann zog vor dem gegnerischen Tor in Arjen-Robben-Manier von außen nach innen und versenkte den Ball aus 25 Metern unhaltbar im rechten Winkel. Kurze Zeit später war es wieder Hellmann, der einen misslungenen Rückpass zum Torwart abfing und einschoss. Mehr aus dem Nichts kommend gelang den Lehrensteinsfeldern kurz vor der Pause der Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit war das Spiel sehr ausgeglichen und den Gastgebern gelang noch der Ausgleich zum 2:2.