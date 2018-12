Erdmannhausen/Mundelsheim/Großbottwar Schneller Netz-Anschluss soll zügig kommen

In Mundelsheim

wurde diese Frage am Donnerstagabend mit einem klaren Ja beantwortet. Bruno Freihofer von der Freien Bürgerlichen Wählervereinigung äußerte allerdings die Befürchtung, dass die neue Technik in ländlichen Gegenden später ankomme als in den Ballungszentren. Stefanie Bartzsch vom Landratsamt Ludwigsburg, die das Projekt vorstellte, versuchte die Bedenken zu zerstreuen. „Die Telekom muss das flächendeckend über die ganze Region machen. Es wird nicht so sein, dass Mundelsheim erst 2026 drankommt“, betonte sie. Auf Nachfrage von Andreas Link (Freie Bürgerliche Wählervereinigung) versicherte die Fachfrau, dass der Verband auf dem Schirm habe, wo wann welche Baustellen anstehen – damit die benötigte Infrastruktur bereitgestellt werden kann, wenn die Straße ohnehin aufgerissen ist. Außerdem sei an die Telekom weitergeleitet worden, in welche Straßen schon Leerrohre eingelassen wurden. „Das wird in den Planungen berücksichtigt“, so Bartzsch.