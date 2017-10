Erdmannhausen Horror-Clowns bedrohen 19-Jährigen mit Messer

Erdmannhausen - Zwei als Clowns verkleidete Täter haben am Donnerstag einen 19-Jährigen in Erdmannhausen getreten und ihn mit einem Messer bedroht. Laut der Polizei attackierten die Maskierten den jungen Mann gegen 19.30 Uhr auf einem Radweg in Richtung Marbach. Einer der Angreifer, geschätzte 18 bis 20 Jahre alt, nahm den 19-Jährigen dabei in den Schwitzkasten, während sein Komplize dem Opfer einen Fußtritt versetzte und ihn in der Folge mit einem Messer bedrohte. Als der Hund des jungen Mannes zu bellen begann, suchten die Unbekannten das Weite. Die Masken der beiden Täter hatten laut der Polizei auffällige rote Haare.