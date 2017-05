Erdmannhausen Heiße Phase für Offene Gärten beginnt

Der grüne Daumen verbindet die neun Frauen und Wolfgang Schiele, der als einziger Mann an diesem Nachmittag am Kreisel dabei ist. „Ich habe einen Lehrpfad mit 42 Tafeln aufgebaut“, erklärt der Imker, der zurzeit wie viele seiner Kollegen mit dem zuweilen frostig daherkommenden Frühling hadert. „Die Natur war zu schnell – jetzt haben die Bienen die richtige Volksstärke, aber keine Blüten mehr.“

Trotz des Ärgers über das Wetter und über manch erfrorene Hortensie wird am Kreisel viel gelacht. Die Chemie stimme, „aber wir nehmen keine Chemie im Garten“, betont Dorothee Betz, die in der Ellenbergstraße glutenfreie Waffeln anbietet und Bilder ihrer Mutter Margarete List über Mössinger Mischungen ausstellt. Dort habe man begonnen, mit Blumensaaten Kreisel zu bepflanzen. Das würde auch dem Kreisverkehr an der Marbacher Straße gut zu Gesicht stehen, ist die einhellige Meinung in der Gruppe. „Dann müsste man den Rasen nicht mehr mähen“, sagt Wolfgang Schiele.

Soziales Engagement ist Anette Gieß wichtig, die in ihrem Garten Auf der Lache einen kleinen Miniflohmarkt zugunsten des Vereins HundeLebenKreta anbietet. Zur Weißwurst gibt es diesmal auch Bier, kündigt sie an, nachdem ein Gast entsprechende Wünsche geäußert habe. Wer es musikalisch mag, liegt im Künstlergarten von Gudrun Malthaner-Berger in der Ostlandstraße richtig. Die indische Sithar schwingt zu jeder vollen Stunde ebenso mit wie portugiesischer Fado oder karibische Klänge bei selbst gemachtem Holundersekt, „allerdings erst ab 14 Uhr, dafür aber bis 20 Uhr“. Ein Koffer mit textilen Schätzen ist dagegen bei Petra Weber bei Kaffee und Kuchen in der Ringstraße zu erwarten. Leinenbekleidung und Biospezialitäten gibt es bei Beate Rößner in der Badstraße und einen Bauerngarten bei Cornelia Jenner in der Gartenstraße. Nicht zu vergessen der verborgene und pittoreske Cottage-Garten der Familie Lebèus im Nelkenweg .