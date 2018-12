Wie in den meisten Städten und Gemeinden stehen auch in Erdmannhausen dieser Tage die Haushaltsberatungen an. „Wenn der Kämmerer bei einem solchen Tagesordnungspunkt nicht da ist, kann er nur krank sein“, informierte die Bürgermeisterin Birgit Hannemann in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag über das Fehlen von Eberhard Immel. An seiner statt übernahm die Rathauschefin selbst den kleinen Ausflug durch die teils großen Summen des Erdmannhäuser Vermögenshaushalts.