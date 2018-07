Erdmannhausen Gewerbegebiet: Okay aus Erdmannhausen

Dort wurde nun die nötige Änderung des Flächennutzungsplanes für den Gemeindeverwaltungsverband Marbach, der kommende Woche tagt, mehrheitlich gutgeheißen. Elf Ja-Stimmen standen am Ende den beiden Gegenstimmen von Uwe Ziegler (SPD) und Rainer Kleinknecht (CDU) entgegen. Argumente wurden nicht mehr ausgetauscht. „Wir haben in der nicht-öffentlichen Sitzung schon kräftig diskutiert“, merkte der stellvertretende Bürgermeister Franz Pilhartz an, der die Sitzung leitete. Ganz lassen konnten es Ziegler und Kleinknecht aber dann doch nicht. Beim darauffolgenden Tagesordnungspunkt, bei dem es um den Bebauungsplan für den ersten Teilabschnitt ging, meldeten sich beide doch noch zu Wort, um ihre Meinung darzulegen. „Ich will nicht die Firma Hainbuch verhindern“, so Ziegler. Aber „die Bedingungen mit Marbach sind nicht verhandelt worden“, monierte er. Rainer Kleinknecht meinte, er könne nur für ein Baugebiet sein, „wenn die Konditionen vorher klar sind“.