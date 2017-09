Erdmannhausen/Fußball Die Biegelkicker überzeugen erneut

In der Anfangsviertelstunde taten sich die Gastgeberinnen jedoch schwer, sich gegen die kompakte Tammer Abwehr zwingende Möglichkeiten herauszuspielen. Mit der bis dahin besten Chance brachte Sina Baßler ihr Team in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Nachdem sie sich gegen zwei Abwehrspieler durchgesetzt hatte, umspielte die Erdmannhäuser Stürmerin auch VfB-Torspielerin Marissa Kaufhold und musste nur noch einschieben. In der 20. und 21. Minute überstand die Biegelkicker-Abwehr zwei gute Konterchancen der Gäste. Zunächst war Interims-Torhüterin Alina Runkel rechtzeitig vor der heraneilenden Chiara-Celine Bach zur Stelle. 60 Sekunden später klärte Johanna Hofmann ebenfalls gegen Bach zur Ecke. Sina Baßler hatte kurz darauf das 2:0 auf dem Fuß, der Ball sprang in der 25. Minute aber vom Innenpfosten zurück ins Feld. In der 34. Minute war es dann jedoch soweit: Bei Baßlers Schuss aus 15 Metern zum 2:0 war die Tammer Keeperin ohne Chance. Dabei blieb es bis zur Halbzeit.

In der 50. Minute erhöhte Laura Greiner aus kurzer Distanz auf 3:0. Acht Minuten später kam der VfB Tamm durch Lena Strobel zum 3:1-Anschlusstreffer. Davon ließen sich die Biegelkicker jedoch nicht verunsichern, sondern kamen durch Sina Baßler in der 67. Minute zum 4:1. Bei ihrem dritten Treffer nutzte sie eine Hereingabe von Anna Meßthaler aus zehn Metern. Der FCB verpasste es, das Ergebnis noch höher zu gestalten. Auch die Gäste waren mit ihren Kontern nicht mehr erfolgreich. Die an Torraumszenen reiche Begegnung hätte am Ende auch gut und gerne 7:3 ausgehen können. So aber hieß es am Ende 4:1 für Erdmannhausen. Damit kletterte der FCB auf Platz zwei der Landesliga-Tabelle, obwohl die meisten anderen Mannschaften bereits ein Spiel mehr bestritten haben.