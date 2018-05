Erdmannhausen/Fußball Die Biegelkicker legen weiter vor

In der Folge hatten die Biegelkicker gegen nun viel offensivere Gäste mehrere Chancen, um für die Entscheidung zu sorgen. So landete ein Schuss von Johanna Hofmann knapp neben dem Tor (73.), und Laura Greiner lief in der 89. Minute frei aufs Gäste-Tor zu, setzte den Ball diesmal aber knapp neben das Gehäuse. Immerhin schafften es die Erdmannhäuserinnen, alle gefährlichen Situationen in und um den eigenen Strafraum bis zum Schluss zu bereinigen. „Eigentlich müssen wir das zweite Tor machen. Aber wir haben hinten zu null gespielt und vorne einen Treffer gemacht – das ist entscheidend“, fand Markus Martenka. Und Torschützin Sina Baßler ergänzte: „Wenn es läuft, dann läuft es. Vergangene Saison hätten wir so ein Spiel womöglich noch verloren.“ In der Tabelle haben die Biegelkicker jetzt acht Punkte Vorsprung auf Platz zwei, allerdings auch schon ein Spiel mehr absolviert als der Tabellenzweite TGV Dürrenzimmern.

FC Biegelkicker Erdmannhausen:

Runkel – Sommer, Schneider, Eysermans – Meßthaler (93. Kleinert), Essig, Baier, Hofmann (79. Steng) – Celik (69. Birkmaier), Greiner, Baßler (91. Sinn).