Erdmannhausen - Die Landesliga-Fußballerinnen des FC Biegelkicker Erdmannhausen mussten im dritten Saisonspiel eine klare Niederlage einstecken. Gegen die Mannschaft des TSV Michelfeld, die mit zwei Siegen im Rücken nach Erdmannhausen gekommen war, fanden die Biegelkicker trotz der größeren Spielanteile über 90. Minuten kein Mittel zum Sieg und unterlagen am Ende mit 0:3 (0:1). „Heute hätten wir noch stundenlang spielen können und hätten nicht getroffen“, haderte Trainer Markus Martenka nach Abpfiff mit der Leistung seiner Mannschaft.

Dabei starteten die Erdmannhäuserinnen recht vielversprechend. Von Beginn an zeigten sie dem Gegner, dass sie das Spiel machen wollten, und auch der erste Torschuss von Sina Baßler gehörte dem Gastgeber. Der TSV Michelfeld wartete indessen auf Fehler und schaltete bei Ballgewinn blitzschnell um. Einer dieser Fehler passierte gleich in der achten Minute, als Erdmannhausens Kapitän Alina Runkel einen Rückpass zu Torhüterin Tamara Dietrich zu kurz spielte. Die Michelfelder Stürmerin Carlita Marie Monn hatte bereits darauf gelauert, fing den Pass mühelos ab, umkurvte Dietrich und traf zur Führung für die Gäste.

Aus dem unglücklichen Rückstand resultierte in der Folge eine kollektive Unsicherheit, die sich besonders in Form von riskanten Fehlpässen äußerte. So schafften es die Damen vom TSV Michelfeld immer wieder, mit schnellen Kontern für Gefahr im Erdmannhäuser Strafraum zu sorgen. Nur um ein paar Zentimeter entgingen die Biegelkicker dem 0:2 gerade einmal vier Minuten nach der Führung. Zwar hatte Erdmannhausen in der ersten Halbzeit ebenfalls zwei Chancen durch Lena Mödinger und Sina Baßler. Wirklich zwingend agierten die Gastgeber aber nicht.

Die zweite Hälfte begann mit einem Déjà-vu. Die erste Chance hatten wie bereits in Durchgang eins die Biegelkicker – das erste Tor erzielten jedoch wieder die anderen. Amelie Schröder hatte in der 48. Minute noch den Ausgleich auf dem Fuß gehabt, da musste sich Tamara Dietrich im Biegelkicker-Tor in der 50. Minute erneut geschlagen geben. Eine Bogenlampe von Michelfelds Natalie Schmiedt von außerhalb des Strafraums konnte die Torhüterin nicht fangen, der Ball sprang aus ihren Handschuhen an den Pfosten und von dort ins Tor.

In der verbleibenden 40. Minuten warfen die Biegelkicker alles nach vorne, schafften es aber nicht, am engmaschigen Abwehrverbund der Gäste vorbeizukommen. Der TSV Michelfeld stand teilweise zu zehnt um den eigenen Strafraum herum und machte dann wieder das, was sie am besten können – umschalten. So fand auch der letzte Treffer an diesem Tag das Erdmannhäuser Tor über einen schnellen Gegenangriff. Natalie Schmiedt traf mit einem sehenswerten Fernschuss zunächst die Latte, von wo der Ball dann ins Tor sprang – 0:3. „Irgendwann mussten wir aufmachen“ machte Biegelkicker-Trainer Martenka seinen Spielerinnen in der Schlussphase keinen Vorwurf. „Wir wissen jetzt, wo wir stehen. Nun haben wir nach den englischen Wochen mal wieder eine längere Pause, und dann geht’s weiter.“

FC Biegelkicker Erdmannhausen:

Dietrich – Runkel, Celik, Kleinert, Rauch – Baßler, Essig (71. Klein), Meßthaler (63. Brenner), M. Aupperle (79. L. Aupperle), Greiner – Mödinger (45. Schröder).