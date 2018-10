Erdmannhausen Erfreuliche Ergebnisse

Da darf auch mal der Kämmerer positiv überrascht sein: „Das ist eine Situation, die ich in den vergangenen 30 Jahren nicht ­erlebt habe – im laufenden Jahr so viele Verbesserungen“, so Eberhard Immel. In der Gemeinderatssitzung vergangenen Donnerstag stellte er den Räten den Rechnungsabschluss 2017 vor und erläuterte unter anderem, dass die Zuführungsrate von geplanten 1,24 Millionen Euro auf knapp 2,37 Millionen gestiegen ist. Das liegt maßgeblich an der 2017 sprudelnden Gewerbesteuer, die mit 1,26 Millionen Euro um 311 000 Euro über dem Plan­ansatz lag. Außerdem konnte sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sehen lassen. Hier gab es ein Plus von 253 000 Euro.