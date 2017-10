Erdmannhausen Der GSV freut sich über viele Besucher

Erdmannhausen - Die sechste Auflage des Weindorfes in Erdmannhausen war für den Vorsitzenden des GSV-Fördervereins Matthias Rogel ein Erfolg. Zur Eröffnung mit dem GSV-Chor entführten die Sängerinnen und Sänger „ins Weinparadies“ und lobten mit „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ die edlen Tropfen. Zwar hielten sich die Besucher zum Festauftakt am Samstagnachmittag zahlenmäßig noch zurück, gegen Abend waren die Plätze dann im und vor dem Rathaus aber gut gefüllt. Und, wider Erwarten, war das Wetter dann doch einigermaßen gut. „Wir haben nicht damit gerechnet“, so Rogel. „Bei Regen wäre es vom Platz her schwierig geworden, aber das hatten wir ja auch schon mal.“