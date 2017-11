Erdmannhausen Auszeichnung für einen, der einfach anpackt

„Man hat schon viele Sachen gemacht“, sagt Horst Stegmaier und muss schmunzeln, als er darum gebeten wird, ein paar aufzuzählen. Wenn es anzupacken galt, hat er eben angepackt. Hat die Zuckerrübengemeinschaft und einen Maschinenverleih mitgegründet, saß im Meisterprüfungsausschuss . . . „Das alles dürfte eine Rolle gespielt haben“, meint Stegmaier über die Auszeichnung, von der er im Laufe des Sommers mitbekommen hat.

Ehrenämter hat der 69-Jährige in der Tat einige gehabt. Eines der zeitintensivsten war dabei sicherlich auch seine Gemeinderatstätigkeit. 32 Jahre lang saß er für die CDU im örtlichen Gremium, 18 Jahre lang war er stellvertretender Bürgermeister, noch heute ist er CDU-Kreisrat. Dabei wollte Horst Stegmaier eigentlich nicht unbedingt in die Kommunalpolitik. „Ich will nicht so enden wie mein Vater“, sagte er damals. Der saß für die Freien Wähler im Gemeinderat und ließ schon mal mitten während der Ernte den Mähdrescher stehen, wenn er zur Sitzung musste. Letztendlich habe er es genauso gemacht wie der Vater. „Wenn man etwas macht, macht man es richtig.“

Richtig – und davon ist Horst Stegmaier überzeugt – war auch sein Abschied aus dem Gremium. Ende 2012 zog er sich aus dem Gemeinderat zurück. Zuvor hatte „seine Kandidatin“ Birgit Hannemann die Bürgermeisterwahl gegen den damaligen Amtsinhaber Lutz Schwaigert gewonnen. Sein Rückzug sei „die einzige vernünftige Lösung gewesen“, findet Stegmaier. Auch aus kommunalpolitischer Sicht. Aber nicht nur. Mit der Landwirtschaft und dem Besen gibt es noch genug G’schäft. Und der eine oder andere Hilfstransport steht ja auch noch auf dem Programm.