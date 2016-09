Marbach - Unter dem Thema „Dinkelsbühl und seine unglaubliche Geschichte“ brach die CDU Marbach zu einer Tagestour zur schönsten Altstadt Deutschlands auf. Man glaubt es nicht – es hat sogar gestimmt! Die Anfahrt führte uns, auf der romantischen Straße durch die reizvolle Landschaft im Landkreis Ansbach an der oberen Wörnitz. Zum Empfang spielte ein Mitglied der weltberühmten Knabenkapelle in Rokokouniform als Willkommensgruß und eine Marketenderin im historischen Gewand – die „Lore der Kinderzeche“ schenkte Wein aus.

Auf Spurensuche bei einem Rundgang durch den Ort mit zwei hervorragenden Stadtführern ließen diese unter anderem die geschichtsträchtigen Bauten, die sechs Meter hohe Stadtmauer, die Altstadt mit den alten Bürgerhäusern der Zünfte, das Rathaus aus dem 14. Jahrhundert und das St. Georg Münster passieren.

Laut Sage rankt sich außerdem folgende Geschichte um Dinkelsbühl: „Der Dreißigjährige Krieg hält die Stadt in Atem. Truppen des Schwedenkönigs Gustav II. Adolf belagerten die Stadt. Der 0brist Sperreuth führt das Söldnerheer an, das vor den Stadttoren wartet, um diese einzunehmen. Während die drei Bürgermeister zögern, erfährt Lore, die Tochter des Türmers, vom Tod des kleinen Sohns des 0bristen. Sie beschließt, mit der Kinderschar singend vor die Stadttore zu ziehen und um Gnade zu bitten. An ihren Händen hält sie ein kleines Mädchen und einen blonden Jungen. General Sperreuth erinnert diese Szene an seinen verstorbenen Sohn. Er ist von der sich ihm bietenden Szene derart gerührt, dass er darauf verzichtet, die Stadt nach der Eroberung zu zerstören.“

Nach den interessanten und beeindruckenden Schilderungen genossen wir die Gaumenfreuden, wie Schäufele und Bratwurst im bayerischen Wirtshaus „Zur Sonne“. Am Nachmittag überraschte uns ein halbstündiges wundervolles Konzert „Deutscher Orgelbarock“ im St. Georg Münster. Hörgenuss pur. Ein Gruppenfoto am Stadtrand vollendete unsere Ausfahrt. Die Reiseimpressionen werden uns noch lange in Erinnerung bleiben. Herr Bartlime und Frau Stahl, die Organisatoren freuten sich über die positiven Rückmeldungen.