Bürger gegen Steinbrucherweiterung Die Dimension der geplanten Steinbruch-Erweiterung vor Augen geführt

Marbach-Rielingshausen - Bei einem Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Bürgerinitiative gegen eine Steinbrucherweiterung hat sich der Grünen-Landtagsabgeordnete Daniel Renkonen am Montag in Rielingshausen informiert. „Die Besichtigung war für mich sehr wichtig, weil sie mir die Dimension des Vorhabens eindrücklich vor Augen geführt hat“, fasste der Abgeordnete seine Erkenntnisse in Rielingshausen zusammen.