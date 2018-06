Bottwartal/Handball Zwei weitere Neuzugänge stehen fest

Saskia Stimmler kommt vom Württembergligisten TSF Schwaikheim und ist im linken und rechten Rückraum einsetzbar. „Von ihr erhoffen wir uns einfache Tore aus dem Rückraum“, sagt Löbich, der davon überzeugt ist, dass Stimmler sich schnell ins Team einfügen wird. Denn mit der ein oder anderen Teamkameradin hat Stimmler bereits zusammengespielt – zum Beispiel beim TV Großbottwar. Von dort wechselt übrigens Feride Günsoy zum SG-Team. Die Kreisläuferin spielte vergangene Saison in der Storchenstadt in der Landesliga, war in der abgelaufenen Runde aber einige Zeit verletzt. „Sie wird hinter Tanja Brunn, die ja wieder zu hundert Prozent da ist, die Nummer zwei am Kreis. Mit ihren 19 Jahren kann sie noch einiges lernen“, ist Löbich überzeugt. Am Kreis wird dafür kommende Saison Sarah Kreh fehlen. „Sarah möchte kürzer treten und wird dafür das A-Jugend-Trainerteam verstärken“, verrät Löbich. Neben Kreh hören Janina Spieth und Sophia Müller auf (wir berichteten).