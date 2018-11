Bottwartal/Handball Taktik-Schach bringt nichts

Vor allem Lars Eisele schien sich an Sebastian Rica-Kovac die Zähne auszubeißen. Gleich mehrfach vergab er von Rechtsaußen beste Chancen. Doch auch sein Gegenüber David Schneider brachte den Ball nicht am Bittenfelder Torhüter vorbei. „Von Außen war das heute definitiv zu wenig“, sagte Jürgen Buck. Vor allem in der Viertelstunde nach der Pause ließen die Gäste aus dem Bottwartal zu viele Möglichkeiten liegen. So wurde aus dem noch aussichtsreichen 11:13-Rückstand zur Pause innerhalb von zwölf Minuten ein klarer 15:22-Rückstand. Das war der Knackpunkt. „In dieser Phase hätten wir effizienter spielen müssen. wir haben da zu viele Fehler gemacht“, ärgerte sich Jürgen Buck, der wusste: Nun muss etwas riskiert werden, will man dem Tabellenzweiten doch noch einmal gefährlich werden. Der Coach nahm deshalb eine Auszeit und stellte die Abwehr um. Von da an agierte die HABO offensiver. Anstatt wie zuvor mit einer 6:0-Deckung versuchte man die Hausherren nun mit einer 3:2:1 oder 5:1-Abwehr und am Ende gar per komplett offener Manndeckung zu Fehlern zu zwingen. Mit Erfolg.