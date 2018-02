Bottwartal/Handball SG Schozach-Bottwartal hat etwas mit Grippe-Viren zu kämpfen

Doch ganz egal wer dabei ist: Tobias Klisch wird sich am Sonntagnachmittag wieder davon überraschen lassen müssen, welches Gesicht seine Mannschaft zeigt. „Man kann wirklich keine Tendenz im Training ablesen. Denn vor dem Waiblingen-Spiel hatten wir eine super Einheit, doch dann haben wir ein schlechtes Spiel abgeliefert“, sagt er und hofft einfach darauf, dass diesmal wieder die Mannschaft auf der Platte steht, die zuvor den Tabellenzweiten Schmiden schlug. Zumal man als Vierter den Anschluss an das Spitzen-Trio nicht verlieren möchte. Aktuell hat die SG drei Punkte Rückstand auf den Dritten, den SV Fellbach. Dieser hat an diesem Wochenende spielfrei. Man könnte mit einem Sieg also kurzzeitig mal aufschließen.