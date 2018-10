Bottwartal/Handball HABO JSG schnuppert an der Sensation

Und auch zu Beginn der zweiten Hälfte bereitete die offensivere Deckung der Löwen der HABO Probleme. „Da haben wir dann etwas zu mutlos, zu wenig risikobereit agiert. In dieser Phase hätten wir mehr Zug zum Tor gebraucht“, fand Jürgen Buck. Obwohl die HABO alles versuchte und selbst eine Variante ohne Torhüter und mit drei Kreisläufern probierte, nutzten die Gäste die Schwächephase mit vier Toren in Folge gekonnt aus und gingen viereinhalb Minuten nach Wiederanpfiff erstmals in Führung. Bis zum 28:28 acht Minuten vor dem Schlusspfiff lagen die Teams nach wechselnder Führung noch gleichauf. Dann allerdings hatte die HABO auch schlichtweg Pech: Timm Buck traf die Latte, Philipp Storz den Innenpfosten, Lars Eisele bekam den Ball auf Rechtsaußen nach einem langen Pass nicht unter Kontrolle. Die Gäste antworteten ziemlich abgeklärt mit einem Vier-Tore-Lauf und zogen bis zur 55. Minute auf 28:32 davon. Erst in der Schlussminute kam die HABO durch einen Konter von Philipp Storz noch einmal auf zwei Tore heran (32:34) und stand nach 60 Minuten und einer Wahnsinnsleistung mit leeren Händen da – wurde aber dennoch belohnt. Die komplette Halle erhob sich nämlich unmittelbar mit dem Schlusspfiff und applaudierte minutenlang. „Wir wussten, wenn wir am oberen Limit spielen, können wir für jeden Gegner der Liga unangenehm werden“, so Jürgen Buck, der seinem Team zurecht ein Riesenkompliment machte. Denn am Ende waren es in diesem tollen Jugend-Bundesliga-Spiel wirklich nur Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachten und die HABO-Jungs so leider nur an der Sensation schnuppern ließen.