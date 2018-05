Am Samstag folgt nun die Heim-Quali in der Wunnensteinhalle. Gegen die SG Köndringen/Teningen (12 Uhr) und den VfL Günzburg (13.30 Uhr) geht es um den ersten Platz, der direkt zur Teilnahme an der A-Jugendbundesliga berechtigt. Zeitgleich wird in Kleinbottwar eine zweite Gruppe ausgespielt. Für die Gruppenzweiten (Wunnensteinhalle) und -dritten (Bottwartalhalle) werden um 17.30 Uhr noch Entscheidungsspiele durchgeführt. Der zweite Platz berechtigt auf jeden Fall für einen Platz in einer weiteren Nachqualifikation. Dennoch sind die Entscheidungsspiele notwendig, da unter Umständen auch ein Festplatz beziehungsweise ein Nachrücken noch möglich ist.