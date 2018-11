Bottwartal/Handball Aus drei Vereinen wird eine Gemeinschaft

Geplant wird aktuell aber trotz aller Eventualitäten im Aktivenbereich zu dritt – und das Hand in Hand. „Wir waren alle sehr positiv davon überrascht, wie locker und offen der Umgang miteinander war“, berichtet Bernd Rempfer von der Arbeit der Projektgruppe, die im Februar ins Leben gerufen worden war. An die 20 Personen sind dabei involviert gewesen und haben Finanzen, Mannschafts- und Hallenkapazitäten genauestens unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Für das Team war klar, die Spielgemeinschaft muss her. Für Axel Döttinger wird dies auch Zeit. „Für mich hat dieser Schritt seit Gründung der Jugendspielgemeinschaft 2014 etwas zu lange gedauert. Ich hätte die Gründung bereits zu dieser Saison gut gefunden“, sagt der Großbottwarer Abteilungsleiter, der klar macht: „Ohne den Zusammenschluss könnten wir unsere guten Jugendspieler nicht an uns binden. Selbst mit der Spielklasse Landesliga wird das schwer. Deshalb ist es unser Ziel, bessere Bedingungen zu schaffen und den guten Spielern eine Plattform zu bieten.“ Heißt übersetzt: In den kommenden Jahren möchte man mit der HABO SG auf jeden Fall in die Württembergliga hoch, noch besser wäre natürlich der Aufstieg in die Baden-Württemberg Oberliga (BWOL).