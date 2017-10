Bottwartal/Handball Aufstiegsfavorit gegen Wundertüte

Bottwartal - Bislang haben die Württembergliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal die Erwartungen erfüllt. Die Mannschaft gilt als der große Aufstiegsfavorit und hat in den ersten drei Partien drei klare Siege eingefahren. Darunter war zuletzt ein 24:16 in Schwaikheim. Gegen genau diese Schwaikheimerinnen hat die SG BBM Bietigheim III, die am Samstag um 18 Uhr in der Beilsteiner Langhanshalle antritt, zu Hause mit 28:34 verloren. Doch SG-Trainer Michael Stettner winkt ab: „Ich denke, solche Querverweise ergeben relativ wenig Rückschlüsse auf das kommende Spiel. Es geht bei 0:0 los und das bessere Team an dem Tag gewinnt.“