Bottwartal/Handball Auf den Spitzenreiter folgt das Derby beim Zweiten

Bottwartal - Es ist das Auswärtsspiel mit der kürzesten Anreise der gesamten Saison, dafür aber auch sportlich gesehen eine der schwersten Partien: Für die A-Jugend-Handballer der HABO JSG geht es am Samstag (17.30 Uhr) zum Bundesliga-Derby beim TV Bittenfeld. Und die Jungs aus dem Bottwartal sind wie schon am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen klarer Außenseiter. Die Bittenfelder haben bislang lediglich bei den Rhein-Neckar Löwen verloren und alle anderen Partien gewonnen. Andererseits hat die HABO gerade gegen den Spitzenreiter bewiesen, dass sie auch mit den Top-Teams mithalten kann. „Wir gehen in jede Partie mit Vollgas und versuchen, am Optimum zu spielen. Wenn uns das gelingt, sind wir für jeden Gegner gefährlich. Gegen die Rhein-Neckar Löwen war das der Fall“, sagt Trainer Jürgen Buck, für den aber eines auch ganz klar ist: „Der TV Bittenfeld wird uns ganz sicher nicht unterschätzen.“