Bottwartal Eisige Nacht sorgt für süßesten Wein

Es ist immer ein Glücksspiel, „wenn man an seinem besten Hang die Trauben für den begehrten Eiswein stehen lässt“, sagt auch Felix Graf Adelmann vom Weingut Graf Adelmann. Für diesen Mut wurden er und seine Mitarbeiter allerdings seit 2009 nicht mehr belohnt. Und jetzt das. „Wir sind überaus glücklich über dieses Geschenk der Natur“, schwärmt Felix Graf Adelmann über das aktuelle Ergebnis. Schließlich haben dafür auch 13 Kollegen eigens ihren Urlaub unterbrochen, um in der Nacht von Freitag auf Samstag bei mindestens minus elf Grad auf einer Fläche von etwa zehn Ar die tiefgefrorenen Trauben für den Muskattrollinger Rosé zu lesen. „Das werden circa 120 Liter feinster Eiswein“, ist sich Felix Graf Adelmann sicher. Er und sein Technischer Leiter Ruben Röder mussten sich nicht nur angesichts der frühen Morgenstunden die Augen reiben. Auch die mehr als 200 Oechsle Mostgewicht sorgten für kurzes Staunen. „Wir haben dann ausgerechnet, dass bei acht bis neun Volumenprozent etwa 300 Gramm Restzucker bleiben.“

Dafür fehlen selbst dem Weinfachmann die Begriffe. Nur so viel: „Das ist eine vollkommene Monsterbombe“, schwärmt er. Und zwar eine, die den eigenen Ansprüchen voll und ganz gerecht werde. Denn während der Gesetzgeber erlaubt, bereits Wein, der bei minus sieben Grad gelesen wurde, als Eiswein zu bezeichnen, „müssen für uns die Temperaturen im zweistelligen Minusbereich liegen“, verrät Felix Graf Adelmann. Andernfalls friere die Traube nämlich nicht richtig durch. Dass es heuer gleich in mehreren Nächte solche niedrigen Temperaturen hatte, habe dafür gesorgt, „dass es in der Presse richtig geklirrt hat“. Ähnlich war’s auch bei Andreas Roth vom Weingut Forsthof in Kleinbottwar. „Die gefrorenen Beeren haben im Eimer schön geklappert“, berichtet er von dem eiskalten Samstagmorgen. Weil es auch schon zuvor so kalt war und weiter Minusgrade angesagt waren, „haben wir ganz entspannt morgens um sieben angefangen mit der Lese“, berichtet er. 120 Liter Muskattrollinger mit 175 Grad Oechsle waren der Lohn. Roth: „Eiswein ist eine schöne Zugabe – wenn’s klappt. Wir hatten schon lange keinen mehr.“

Freude auch in Beilstein. Dort hat – passenderweise im Gewann Freudenberg – in der Nacht von Freitag auf Samstag die letzte Lese der 2016er Trauben des Weinguts Sankt Annagarten stattgefunden. Der Extrakt des Semillion Blanc hat 206 Grad Oechsle und wird später im Jahr in kleinen Flaschen zu haben sein.