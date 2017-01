Bottwartal Brücken zu den Menschen schlagen

So ist am 27. Januar die Ausstellung „Primus Truber – Reformator zwischen Slowenien und Württemberg“

in der Volksbank in Marbach eröffnet worden (siehe Text unten). Der geborene Slowenier kam um 1547 als Glaubensflüchtling nach Bad Urach, wurde dort Pfarrer und gilt heute als bedeutende Persönlichkeit der Reformation. Der Marbacher Pfarrer Frank Wessel organisiert die Ausstellung über das Leben und die Werke des Reformators. „In Marbach selbst findet man aufgrund von Kriegen und Bränden nur wenig Quellen in Bezug auf die Reformationsgeschichte.“, erzählt er. Da viele Flüchtlinge auf der Balkanroute auch durch Slowenien kommen und eine Partnerschaft zwischen der Slowenischen Kirche und der Baden-Württembergischen Landeskirche besteht, soll die Ausstellung Brücken schlagen und die Besucher dazu veranlassen, über den eigenen Tellerrand zu blicken.

Am Donnerstag, 16. Februar, gibt Dorothea Gabler um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Kirchberg, Einblicke in Luthers privates Leben.

Am Mittwoch, 22. Februar, lädt Markus Sigloch um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Rielingshausen zum Gedankenaustausch über das Thema „Freiheit – Was ist das?“

ein. Diese Veranstaltung wird am Freitag, 24. Februar im evangelischen Gemeindehaus in Affalterbach wiederholt. „Bei den Veranstaltungen ist für jeden was dabei“, ist Frank Wessel überzeugt.