Bottwartal Bekenntnis zur Bottwartalbahn

Die Überlegungen zu einer neuen Bottwartalbahn zwischen Heilbronn und Marbach haben zuletzt an Fahrt gewonnen. So attestierte der Verkehrsausschuss des Verbands Region Stuttgart im Dezember im aktuellen Entwurf des Regionalverkehrsplans einer Reaktivierung der Trasse eine hohe Dringlichkeit (wir berichteten). Das ist ganz im Sinne der CDU-Ortsverbände im Schozachtal. Seit der letzten Untersuchung 2004 hätten sich die Gegebenheiten nämlich entscheidend verändert, betonen die Christdemokraten jetzt in einer gemeinsamen Presseerklärung. Die Kommunen an der Strecke hätten sich alle weiter positiv entwickelt. „So konnten nicht nur neue Gewerbegebiete ausgewiesen werden, sondern auch zusätzliche Wohngebiete. Dies führt aber auch dazu, dass der Individualverkehr inzwischen nicht nur in den Hauptverkehrszeiten weiter stark zugenommen hat.“