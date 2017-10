Blickwinkel Kopfkino

Blickwinkel - Ich bin zurück in Marbach. Zurück aus dem hessischen Exil, wo ich bei manchem Apfelwein doch öfter als Schwabe geoutet wurde, als mir lieb war. Was ist schwäbisch an mir? Auf jeden Fall das „e“, das bei der Bestellung als „ä“ ganz tief in den Gaumen rutschte, als ich in Frankfurt endlich einen Bäcker fand mit einigermaßen gescheiten Brezeln, pardon Bräzeln. Danach versuchte ich krampfhaft, ein hochdeutsches „e“ über die Lippen zu bringen. Vorbei, in Marbach gibt es endlich wieder Bräzeln! Zurückzukommen fühlt sich auf jeden Fall warm an in der Magengegend. Meine Eltern zogen 1980 nach Rielingshausen, da war ich vier. Abgemeldet auf dem Marbacher Rathaus habe ich mich im Jahr 2000. Seither ist die Welt eine andere geworden. Nur mein Kopf kommt nicht nach, verstrickt sich gedanklich zwischen Gestern und Heute. Da war doch der Radladen Rothfuß hier in der Marbacher Güntterstraße, was ist mit dem Kaufhaus Groß passiert? An allen Ecken und Enden erlebe ich: Kopfkino, 30 Jahre im Zeitraffer, mindestens. Ein Kreisel an der Schweißbrücke? Hier schepperte eine Frau aus Kirchberg kommend in den grünen Opel Rekord, in dem ich, so etwa 1985, auf der Rückbank von Rielingshausen her kommend saß. Wäre mit Kreisel nicht passiert! Wie mir der Schrecken in alle Glieder fuhr, habe ich nicht vergessen.