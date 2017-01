Benningen Sportliche und kulturelle Errungenschaften

Bürgermeister Klaus Warthon, der mit seiner Frau Tanja die Gäste persönlich begrüßte, gab einen Überblick über laufende Aktivitäten der Gemeinde. Für das wichtigste Bauprojekt, die Aussegnungshalle, erwartet man den Spatenstich im April. Überraschend deutlich schimpfte der Bürgermeister: „Es ist bedauerlich, dass wir seit fast einem halben Jahr auf die Baugenehmigung warten müssen.“ Und setzte noch nach: „Letztendlich hängt es daran, dass Fachbehörden einfach nicht ihrer Aufgabe nachkommen.“ Ebenfalls gebaut wird neben dem Bauhof. Hier soll eine Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft entstehen. Das Areal um die derzeitige Unterkunft Krone soll neu geordnet werden.

Bei den Geburten war 2016 die Rekordzahl 72 zu verzeichnen. Ende des Jahres betrug die Einwohnerzahl 6400. Mit der weniger erfreulichen Folge, dass nur zwei Jahre nach der Einweihung der Kindertagesstätte Seelach eine provisorische Außenstelle errichtet oder auch eine bestehende Einrichtung erweitert werden muss.

Nicht in der Macht der Gemeinde steht der Weiterbau der Umgehungsstraße. Warthon stellte aber klar, dass die bereits in der Landschaft herumstehende Feldwegeunterführung und die 20 Meter Straße auch in dem mittlerweile überarbeiten Brückenbau Bestand haben werden. „Es muss nichts abgerissen werden, wie mancher schon vermutete.“

Sehr zur Freude des Bürgermeisters spielte das Jugendorchester des Musikvereins unter der Leitung von Oliver Schneider wieder sein Lieblingsstück „Ice and Fire“ und umrahmte die Ansprache mit weiteren Stücken. Ein Highlight war auch der Auftritt der rhythmischen Sportgymnastinnen, die im Deutschen Nationalteam Erfolge in Moskau und vielen weiteren Städten gefeiert haben.

Bei der Kulturehrung wurde das ehrenamtliche Engagement gewürdigt wie die langjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr, die Erfolge des Jugendrotkreuzes oder die Einsatzbereitschaft der Blutspender, von denen viele den öffentlichen Dank aber gar nicht wollten.

Eine besondere Ehrung gab es für Diana Fischer, die seit über 30 Jahren in der musikalischen Förderung von Kindern beim Gesangverein tätig ist. „Singen ist eine der schönsten Möglichkeiten, sich musikalisch zu betätigen“, betonte die stellvertretende Bürgermeister Gabriele Kölbel-Schmid in ihrer Laudatio.

Ob die Erfolge der Ringer wie die Deutsche Meisterschaft im Freistil für Ralf Storz, das großartige Tennisjahr, das auch Gundula Wieland hatte, der Dauergast Monika Kiofsky-Walter, die als Schützin bisher bei jedem der 16 Neujahrsempfänge geehrt wurde, oder der Aufstieg der Fußball A-Junioren in die Leistungsstaffel „mit einem sensationellen Torverhältnis“, wie Warthon befand: Es wurde deutlich, dass die Bandbreite des ehrenamtlichen und sportlichen Engagements in Benningen außerordentlich ist.