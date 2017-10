Benningen/Ringen Chancenlos beim Spitzenreiter

Zum Abschluss der Vorrunde haben die Ringer des RSV Benningen in der Oberliga Württemberg eine deutliche Niederlage nicht verhindern können. Beim Spitzenreiter ASV Schorndorf unterlag die RSV-Riege um Trainer Jens Barth mit 5:27 und belegt zur Halbzeit mit 4:10 Punkten den sechsten Tabellenplatz.

„Diese Niederlage war vorhersehbar. Mit dieser Mannschaft wird Schorndorf auch in der Regionalliga Meister. Unsere Konzentration gilt nun der Vorbereitung auf den ersten Rückrundenkampf beim ASV Nendingen“, lautete das Fazit des RSV-Trainers Jens Barth, der mit den Leistungen seiner Athleten trotz der Niederlage zufrieden war. Im Freistil-Limit bis 57 Kilogramm fielen die Punkte zum Auftakt kampflos an die Gastgeber. Gegen den 20 Kilogramm schwereren Jello Krahmer war Vasilije Govedarica (130 kg/griechisch-römisch) im Standkampf nahezu gleichwertig, am Boden sicherte sich der starke Schorndorfer aber die Wertungen zum 16:0-Überlegenheitssieg. Gegen den bärenstarken Weißrussen Ivan Huzau kämpfte Philipp Reichert (61 kg/griechisch-römisch) verbissen, musste dem Schorndorfer aber in der dritten Minute einen Überlegenheitssieg überlassen. Gegen Maciej Balawender (98 kg/Freistil) rechneten sich die Gastgeber wenig aus, deshalb kassierte der RSV-Athlet die Punkte kampflos.