Benningen/Ringen Benninger Ringer im Kirbekampf obenauf

In der Oberliga Württemberg haben die Ringer des RSV Benningen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Im Kirbe-Heimkampf feierte die RSV-Riege um Trainer Jens Barth am Samstag einen verdienten 18:16-Heimerfolg gegen die SG Weilimdorf. „Die Mannschaft hat heute um jeden Punkt gekämpft, dieser Sieg ist für uns sehr wichtig“, freute sich der RSV-Sprecher Harald Flick nach dem Heimerfolg. Mit 6:12 Punkten belegen die RSV-Ringer weiterhin den siebten Tabellenplatz, haben jetzt aber bereits ein ordentliches Polster zum Schlusslicht TSV Ehningen (0:18 Punkte).

Im Limit bis 57 Kilogramm fielen die Punkte kampflos an die Gäste. Gegen den über 40 Kilogramm schwereren Maximilian Hubl zeigte Maciej Balawender (130 kg/Freistil) eine herausragende Leistung. In der dritten Minute brachte Balawender den Weilimdorfer in eine gefährliche Lage und schulterte ihn trotz heftiger Gegenwehr – die Stimmung in der Halle kochte. Ein Duell auf Augenhöhe lieferten sich Philipp Reichert (61 kg/Freistil) und der routinierte Paul Heiderich. In der vierten Minute nutzte der Gast dann eine Unachtsamkeit des RSV-Athleten und brachte seine Mannschaft mit einem Schultersieg wieder in Führung. Seine bislang beste Saison-Leistung zeigte Vasilije Govedarica (98 kg/griechisch-römisch) gegen Behar Rohleder. Govedarica punktete konsequent und siegte in der fünften Minute technisch überlegen mit 16:1.