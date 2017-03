Benningen Region hat keine Bedenken wegen Edeka-Erweiterung

Die Verantwortlichen vom VRS weisen ferner darauf hin, dass sich der Laden außerhalb des Zentrums befindet – was bei der Region grundsätzlich eher kritisch gesehen wird, weil so der Ortskern geschwächt werden kann. Im konkreten Fall sehen sie wegen der Nähe zu bestehenden und neu erschlossenen Wohngebieten aber kein Problem. Zumal es in Benningen so etwas wie einen Ortskern im klassischen Sinn gar nicht gebe, ergänzt Klaus Warthon. Dafür aber bald einen größeren Supermarkt. Die Umbauarbeiten sollen am 31. Mai beginnen, zunächst im laufenden Betrieb. Ab September muss das Geschäft laut den Planungen aber vorübergehend geschlossen werden. Wann dann die Neueröffnung ist, steht noch nicht fest.