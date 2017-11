Benningen Regenwetter kann Kirbestimmung nicht trüben

Die Besucher nutzten das Angebot, das Auto stehen zu lassen und mit dem Zügle die einzelnen Stationen anzufahren. So auch den Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal. „Bei uns ist es warm und gemütlich und bei der Tombola gibt es keine Nieten, nur Gewinne“, freute sich Kindergartenleiterin Saskia Franz.

Auch bei schlechtem Wetter startete der Hubschrauber. Für einen erfahrenen Piloten wie Matthias Schuster ist „das bisschen Regen“ kein Problem. Bis zum Nachmittag hatte er schon sechs Runden mit insgesamt 30 Fluggästen gedreht. „Wir dürfen nur bis 300 Meter hoch, aber da sieht man ja schon einiges vom Ort und der Umgebung.“

Glühwein war zwar gefragter als kalter Sekt, aber bei Jubiläumsrabatten und guten Angeboten wurde so manchem warm ums Herz. Begehrt war auch der Apfelsaft, den der Arbeitskreis Asyl verkaufte.

Höhepunkt und Abschluss der Kirbe ist die Sargverbrennung und das Feuerwerk am heutigen Montag. Mit viel Getöse tragen die Kirbebuben die Kirbe zu Grabe. Der Trauerzug mit dem Sarg startet um 19 Uhr von der Gemeindehalle und zieht dann den Dengelberg hinunter zur Kelter. Sowohl die Ludwigsburger als auch die Beihinger Straße und somit die gesamten Ortsdurchfahrten in Benningen sind heute am frühen Abend gesperrt. An der Kelter wird der Pfaff den Benningern wieder die Leviten lesen, was die Kirbebuben mit dem traditionellen „Refrä“ beantworten: „Denn egal, was passiert, mir haltet scho zamma. / Weil mir Benninger send ond aus Benniga stamma. / So war’s, so isch’s und wird’s au emmr so bleiba. / Kirbe isch Tradition, ons kann koiner vertreiba!“ Beim Abschluss am Bootshaus wird der Sarg im verbrannt.