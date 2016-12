Benningen/Pleidelsheim Powerfrau greift gerne zum Werkzeug

Die Gesellin bei Oldtimer Land Pleidelsheim hat über die Facebook-Seite der Marbacher Zeitung mitgeteilt: „Ich bin unter den letzten Zwölf für den Titel „Miss Handwerk 2017“. Ich komme aus Benningen. Und hoffe auf etwas Unterstützung von euch und den Lesern, dass Ihr für mich abstimmt!“

Die ausgelernte Fahrzeuglackiererin ging in Feuerbach zur Schule und machte ihren Abschuss 2009. „Zwischenzeitlich habe ich zwei Kinder bekommen. Und habe mich auf die Fahrzeugaufbereitung spezialisiert für Oldtimer.“ Autos sind das Faible der 28-Jährigen. „Ich bin leidenschaftliche Alfa-Romeo-Fahrerin.“

Die Arbeit im Oldtimer Land Pleidelsheim ist für Delia Sattler bis heute „mein Traumberuf. Ich möchte anderen Mädels zeigen, dass das Handwerk nicht nur für die Männerwelt gemacht worden ist.“ Auf den Wettbewerb ist sie über die sozialen Netzwerke aufmerksam geworden. „Da habe ich gedacht, mach’sch halt mal mit!“

Die Casting-Aktion „Germany’s Power People“ will „frischen Wind ins Handwerk“ bringen. Regelmäßig sucht das Deutsche Handwerksblatt „charismatische Handwerkerinnen und Handwerker, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben und das vor der Kamera zeigen möchten“.

Von den 120 Teilnehmern in der ersten Runde wurden 36 für ein Foto-Shooting ausgewählt. „Ich habe mich dabei echt wohl gefühlt, wir haben viel gelacht am Set“, erzählt Delia Sattler im Gespräch mit unserer Zeitung. Von den 36 Bildern haben es sechs Frauen und sechs Männer in den Kalender „Germany’s Power People“ geschafft.

„Handwerk darf ruhig sexy sein“, sagt Claudia Stemick von der Verlagsanstalt Handwerk über die ästhetischen Darstellungen mit Muckis und etwas nackter Haut, die sich aber von Erotik-Kalendern wie Stihl oder Pirelli abgrenzen. „Wir wollen zeigen, dass die Leute gut aussehen, aber auch etwas können.“

Delia Sattler posiert als „Calendar-Girl“ für den März mit einer Poliermaschine, die sie als Lackaufbereiterin täglich braucht. Sie findet ihr Bild „echt toll. Gerade als Mutter von zwei Kindern und als Handwerker-Frau bin ich stolz darauf.“

Als einzige Teilnehmerin aus dem Schwabenländle hofft Delia Satter auf breite Unterstützung. Die Abstimmung im Internet trägt zum Gesamterfolg bei. Die Benningerin möchte „Miss Handwerk“ werden, weil es „cool ist und Spaß macht mit Maschinen zu arbeiten“. Mit ihrer Bewerbung und dem Foto möchte die Powerfrau Mädels motivieren, ebenfalls zum Werkzeug zu greifen.

Der Titel wird am 8. März bei der „Internationalen Handwerkmesse“ in München vergeben. „Das Voting macht ein Drittel aus, das Publikum vor Ort stimmt ebenfalls ab und dann gibt es noch eine Fachjury“, freut sich Delia Satter auf den großen Moment. Als Gewinnerin darf sie sich auf eine Reise in eine europäische Metropole ihrer Wahl freuen.

Als Mister oder Miss Handwerk ist man auch gefragter Gast für Messen und Events und darf sich über Anfragen für weitere Foto-Shootings freuen.