Benningen Mit der Muse an den Bodensee

Benningen - Erst vorgestern hat der Gastrosoph Bernd Heidelbauer seinem „Ausgehkumpel“ aus seiner Zeit Ende der 60er-Jahre in Schwabing zum Geburtstag gratulieren können: Eric Clapton. Und das ist bei weitem nicht der einzige prominente Name in der Freundesliste des „Menschenfischers“, wie sich der Benninger bezeichnet. Da wäre Christine McVie von Fleetwood Mac, Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger oder Schauspieler Ulrich Tukur. Damals, in den 1960er-Jahren hätte es am 1. April vermutlich eine große Sause in einem der berühmten Szenelokalitäten in Stuttgart, München oder Berlin gegeben. Seinen 70. Geburtstag am heutigen Samstag lässt Bernd Heidelbauer ruhiger angehen. Er will den Tag mit seiner „Muse“ am Bodensee verbringen.