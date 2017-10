Benningen/Fußball Wenn nicht jetzt, wann dann?

Benningen - Eigentlich ist der Höhner-Song „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ ja eher in Handballerkreisen verbreitet. Doch er trifft wie die Faust aufs Auge die derzeitige Situation der Bezirksliga-Fußballer des TSV 1899 Benningen. Fünf Spiele in Folge hat der Tabellenvorletzte verloren, mit fünf Punkten auf dem Konto hat man bereits sechs Zähler Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. Und nun ist am Sonntag um 15 Uhr Schlusslicht TSV Grünbühl zu Gast in der Talaue. „Da müssen einfach Punkte her“, sagt auch der seit zwei Wochen für die Mannschaft zuständige Coach Ulli Stiegler.