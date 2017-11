Benningen/Fußball TSV 1899 Benningen nutzt seine Überlegenheit nicht

Von Beginn an dominierte der TSV die Partie. Nico Ferrara, Sören Hengstberger und Felix Marquardt kamen in der Anfangsviertelstunde zu drei hochkarätigen Chancen, verfehlten das Tor aber entweder um Zentimeter oder scheiterten an Flachts Schlussmann Giuseppe Desiderio. In der 14. Minute gingen allerdings die Gäste mit ihrer ersten Möglichkeit 1:0 in Führung. Beim Treffer von Sven Gritsch gab die Benninger Hintermannschaft kein gutes Bild ab. Mehrere Akteure ließen den Flachter Angreifer gewähren, ohne dazwischenzugehen. Der Führungstreffer für die Gäste stellte den Spielverlauf auf den Kopf.

Die Benninger kamen auch in der Folgezeit nach sehenswerten Spielzügen vor das Tor der Gäste. Doch entweder blieben sie in der kompakt stehenden Flachter Abwehr hängen oder die entscheidenden Aktionen waren zu harmlos. So setzte sich Felix Marquardt in der 38. Minute gegen mehrere Gegenspieler durch und passte von links in die Mitte, wo David Heim jedoch freistehend neben das Tor köpfte. So war es durchaus bezeichnend, dass die Gastgeber erst durch einen Strafstoß zum Ausgleich kamen. Nach einem Foul im Strafraum musste Adrian Martone mit der gelbroten Karte vom Feld. Steffen Widmaier verwandelte sicher zum 1:1-Pausenstand (43.).