Benningen - Teuer erkauft ist der 2:1-Derbysieg gegen den FC Marbach vergangene Woche für den TSV 1899 Benningen gewesen, was nun Folgen für die Heimpartie gegen die SKV Rutesheim II hat. „Patrick Flamm und Rui Carvalho fallen aus“, berichtet TSV-Trainer Marc Reinhardt vor dem morgigen Kirbe-Spiel um 14.30 Uhr. „Patrick hat sich am Oberschenkel verletzt und bei Rui sieht es nach einer Sprunggelenksverletzung aus“, zählt der Benninger Trainer auf. Das ist insofern bitter, da Benedikt Claus ja nach wie vor fehlt, Heiko Grau im Urlaub weilt und Dennis Michelfelder rotgesperrt ist. „Personell sieht es also leider wieder schlechter aus als zuletzt“, sagt Reinhardt. Von seinem Team erwartet er nun, diese Ausfälle mit Einsatzwillen zu kompensieren. „Das ist das Kirbe-Spiel. Da wird wohl jeder auch die letzten Körner aus sich herausholen. Denn wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen“, erklärt er.

Jedoch glaubt Reinhardt, dass die Partie gegen den Siebten sogar noch einen Tick schwerer wird als die vergangene Woche gegen Spitzenreiter Marbach. „Erstens aufgrund der personellen Situation und auch, weil die Ausgangslage eine ganz andere ist. Marbach war klarer Favorit, Rutesheim ist es jetzt nicht“, sagt der Benninger Coach.

Vom Gast weiß er, dass sie „viele junge Spieler haben, die technisch, taktisch und läuferisch stark sind“. Das Team habe zwar einen schwierigen Start in die Liga gehabt, hätte sich zuletzt aber durchweg gut präsentiert. „Wir müssen gegen sie vor allem körperlich dagegenhalten. Außerdem sollten wir ein schnelles Umschaltspiel und vor allem die richtige Einstellung an den Tag legen“, so der Trainer. Dann – meint Reinhardt – sei der fünfte Sieg in Folge drin. Und dieser wäre am Kirbe-Wochenende besonders wichtig, schließlich soll ausgelassen gefeiert werden.