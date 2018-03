Benningen/Fußball Im Derby brauchen beide dringend Punkte

In diesem Jahrzehnt gab es die Begegnung zwischen Benningen und Marbach in Punktspielen bislang elfmal. Nur eine einzige Partie endete dabei unentschieden, es war das 2:2 in Benningen in der Rückrunde der vergangenen Saison. Auffällig ist zudem: In keiner Saison gewann jede Mannschaft je eine Partie. Wer im Hinspiel siegte, ging auch im Rückspiel zumindest nicht als Verlierer vom Platz. Das würde in diesem Fall für die Marbacher sprechen, die zum Saisonauftakt 2:1 gewannen, „obwohl Benningen damals die bessere Mannschaft war“, wie Ulli Stiegler betont. Er war seinerzeit im Stadion, allerdings noch nicht als Trainer des TSV. Und noch ein interessanter Fakt zum Derby: Während die Benninger mit sechs Unentschieden die Remis-Könige der Liga sind, hat der FC Marbach in dieser Saison noch kein einziges Mal die Punkte geteilt.