Benningen/Fußball Im Angriff nicht zwingend genug

In der ersten Halbzeit hatten die Benninger mehr Ballbesitz und tauchten häufig aussichtsreich vor dem gegnerischen Tor auf. Im Abschluss agierten die Platzherren dann aber mitunter zu harmlos. Patrick Flamm scheiterte in der vierten Minute nur knapp, als sein Schuss nur Zentimeter am Tor vorbeiging. Neben Flamm, der noch mehrfach zu Chancen kam, zeigten auch Felix Marquardt und David Heim gute Aktionen. Doch entweder war bei Hereingaben von außen vor dem Tor niemand zur Stelle oder die Schüsse waren keine allzu große Herausforderung für Aldingens Keeper Frank Schneider. Die Gäste tauchten meist nach schnellen Kontern gefährlich vor dem Tor von Jonas Gröppner auf, der nicht jede Situation souverän meisterte. Besonders Laurin Stütz brachte wiederholt gefährliche Schüsse auf das Benninger Tor. In der 23. Minute setzte er sich gegen zwei Abwehrspieler durch und vollendete aus 14 Metern zum 0:1. Aller Angriffsbemühungen der Benninger zum Trotz ging es mit diesem Rückstand in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte der TSV dann zweimal Glück. In der 53. Minute trafen die Aldinger Angreifer nur die Unterkante der Latte, zwei Minuten später brachten die Gäste den Ball auch mit drei Versuchen nicht im Benninger Tor unter. So blieb die Begegnung noch einige Zeit offen. Die Gastgeber mühten sich redlich, zum Ausgleich zu kommen, nutzten aber ihre Chancen nicht konsequent. Die Aldinger Defensive blockte mehrere Angriffe. Als Thomas Ungerer in der 73. Minute aus 19 Metern das 0:2 erzielte, war dies die Vorentscheidung, denn die ersatzgeschwächten Benninger hatten den Aldingern nun nicht mehr viel entgegenzusetzen. Mit zwei weiteren Treffern (87./90+1.) gestaltete Ungerer das Ergebnis am Ende sehr deutlich zu Gunsten der Gäste. Das 0:4 fiel insgesamt etwas zu hoch aus.