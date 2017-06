Benningen/Fußball Für TSV-Fußballer geht’s um alles oder nichts

Benningen - Das zwei Wochen lange Warten auf das entscheidende Relegationsspiel ist vorüber – endlich, wird man beim TSV 1899 Benningen sagen. Heute Abend um 18 Uhr trifft der Fußball-Bezirksligist in Marbach auf den A3-Ligisten SV Riet, der sich in der vorherigen Relegationsrunde gegen den GSV Pleidelsheim durchgesetzt hatte. Der Sieger der heutigen Partie spielt in der kommenden Saison in der Bezirksliga, der Verlierer wird Teil der Kreisliga A sein. Für Benningen geht es also darum, die Klasse zu halten. Riet möchte erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die Bezirksliga aufsteigen.