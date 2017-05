Benningen/Fußball Ein Punkt gewonnen, zwei Punkte verloren

Bis zur 72. Minute sah es nämlich gar nicht danach aus, als würden die abstiegsbedrohten Platzherren an diesem Tag etwas mitnehmen können. 0:2 lagen sie zu diesem Zeitpunkt zurück, und die Schillerstädter schienen dem dritten Treffer näher als die Benninger ihrem ersten. Doch dann unterlief FC-Verteidiger Dominik Weinzierl ein kapitaler Fehler. Einen Querpass hätte er locker abfangen können, doch rutschte der Marbacher am Ball vorbei. So kam Steffen Widmaier über die linke Seite in den Strafraum und lupfte den Ball über Keeper Patrick Demut hinweg ins lange Eck. „Wenn man 2:0 führt, darf so ein Fehler niemals passieren. Die Benninger waren schon tot, und wir haben sie ins Spiel zurückgeholt“, ärgerte sich Marbachs Trainer Christian Seeber. Denn nun hatten die Benninger wieder Hoffnung und drängten auf den Ausgleich. So prüfte Spielertrainer Marc Reinhardt, der mittlerweile aus der Innenverteidigung ins offensive Mittelfeld vorgerückt war, in der 79. Minute Patrick Demut mit einem 16-Meter-Schuss. Aus der anschließenden Ecke entwickelte sich dann ein Marbacher Konter über Angelo de Capua, Nesreddin Kenniche und Muhammet Kodal. Dessen Schuss von der rechten Seite klärte jedoch TSV-Schlussmann Dennis Vorbusch – bis zu Saisonbeginn noch in Marbacher Diensten – zur Ecke. Einige Minuten später traf der FC dann nochmal ins Netz. Ein sauberer Schuss von Kenniche unter die Latte zählte aber nicht, da der Marbacher zuvor knapp im Abseits gestanden hatte.

Und so kam es dann aus FC-Sicht, wie es kommen musste: Ausgerechnet der Ex-Marbacher Patrick Flamm sorgte in der 88. Minute für den Ausgleich. Nach einem langen Pass nahm er den Ball aus etwa 14 Metern volley. Es ist schwer zu sagen, wohin dieser Schuss gegangen wäre und ob Patrick Demut ihn nicht pariert hätte. Doch wurde der Ball von Dominik Weinzierl so unglücklich abgefälscht, dass er im kurzen Eck einschlug. „Natürlich ist es etwas anderes, gegen die früheren Kollegen zu spielen. Aber in erster Linie freue ich mich, dass wir einen wichtigen Punkt geholt haben“, meinte der Schütze später. Und obwohl Jannis Kordt in der Nachspielzeit sogar noch eine dicke Kopfballchance hatte, sprach Marc Reinhardt hinterher von einem gewonnenen Punkt, „den wir uns aber erkämpft und verdient haben“.