Benningen/Fußball Die Benninger dürfen weiterhin hoffen

Die Benninger haben nun zwei Spieltage vor Schluss nur noch einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz. Fünf Punkte trennt das Team vom direkten Klassenerhalt. „Es ist demnach weiterhin alles drin – zumal wir aktuell wirklich gut drauf sind“, ergänzte Stiegler mit Blick auf die vergangenen zwei Spiele. Beide gewann man gegen die zwei direkten Abstiegskonkurrenten SGM Riexingen und TSV Eltingen, erzielte dabei insgesamt 10:1 Tore. „Man könnte fast sagen: Schade, dass die Saison jetzt bald vorbei ist. So langsam sind wir in Fahrt, was das Toreschießen angeht.“ Oftmals haperte es davor in dieser Saison an der Chancenverwertung – so auch am Sonntagmittag lange Zeit im Spiel gegen Eltingen.