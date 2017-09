Benningen/Fußball Der Knoten beim TSV soll endlich platzen

Benningen - Es war beim Fußball-Bezirksligisten TSV 1899 Benningen zuletzt immer wieder dasselbe Lied: Die Mannschaft spielte ordentlich, konnte die Leistung aber nicht in eine entsprechende Punktzahl ummünzen. So auch am vergangenen Sonntag beim favorisierten Team von Croatia Bietigheim, als der TSV lange die Chance auf ein Remis hatte, am Ende aber 1:3 verlor. Die Marschroute für das Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen den FSV 08 Bissingen II ist deshalb klar: „Wir müssen gewinnen!“, macht der spielende Co-Trainer Arnaldo Malecek deutlich. Schließlich ist 08 mit einem Sieg aus sechs Partien ebenso durchwachsen gestartet, steht ebenfalls im hinteren Tabellendrittel. „So kommt dem Spiel schon eine besondere Bedeutung zu“, meint Malecek.