Mit vier Sommerrädern im Wert von etwa 1000 Euro hat sich nach Angaben der Polizei ein unbekannter Täter aus dem Staub gemacht, der am Dienstag zwischen 9.15 und 12 Uhr in der Falkenstraße in Benningen zuschlug. Der Dieb verschaffte sich Zugang in eine Tiefgarage und entwendete die auf Alu-Felgen aufgezogenen Reifen von einem der Stellplätze. Das Polizeirevier Marbach, Telefon 07144/9000, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.