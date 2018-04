Benningen Der Tennisclub ist wenig begeistert

Bürgermeister Klaus Warthon betonte, dass die Art und Menge der Arbeiten klar definiert und entgegen der Darstellung mancher Gemeinderäte auch überwacht worden seien. „Die 5000 Kubikmeter waren klar benannt worden.“ Man habe aber nicht einschätzen können, wie das aussehen werde. Daher sagte Warthon dem Tennisclub zu, die „Optionen prüfen“ zu wollen. „Wir müssen die Möglichkeiten ausloten.“ Bauhofchef Ralf Tonhäuser kündigte an, dass man den Hügel erst mal mit Gras bepflanzen werde, weil es unter Umständen länger dauern könne, bis sich wieder etwas verändere. Eine andere Problematik sprach Gerst im Gespräch mit dem Bürgermeister ebenfalls an: Man habe durch die versteckte Lage hinter der Gemeindehalle große Probleme mit Vandalismus. „Am besten wäre es, wenn wir das Gelände einzäunen könnten“, so Gerst.