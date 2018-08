Benningen Angelruten werden gemeinsam ausgeworfen

Damit dann auch richtig geangelt werden kann, gibt es neben den Lehrgängen auch eine Überraschung für die Teilnehmer. Die beiden Jugendwarte der Vereine Marcus Zwets und René Vogel haben sich vor der Freizeit bei Sponsoren um Angelzubehör bemüht. Somit haben nun alle Jugendliche das gleiche Equipment, um die neu erlernte Technik gleich anwenden zu können. „Das ist alles, was man braucht“ weiß René Vogel. Ansonsten sind an Ausrüstung noch eine Angelrute, ein Stuhl und ein Schlafsack notwendig. Teilnehmer und Betreuer schlafen im Vereinsheim. Drei Mal am Tag wird gemeinsam mit dem gelernten Koch Lukas Essen zubereitet. Abends sitzen alle zusammen, es wird gegrillt und über die richtigen Techniken gefachsimpelt.

Das man beim Angeln leise sein muss, um die Fische nicht zu verscheuchen, ist übrigens ein Gerücht. „Es reicht, sich normal zu unterhalten“, informiert René Vogel. Das Spannende sei außerdem, dass man nie weiß, was als nächstes anbeißt.

Die nächste Freizeit ist auch schon in Planung. Ein weiteres Treffen wird voraussichtlich in den Pfingstferien stattfinden, diesmal dann aber am Aalkistensee in Maulbronn. Auch wenn jeder Angler am liebsten die eigene Technik anwendet, ist ein Austausch zwischen den Vereinen interessant und hat allen Beteiligten zudem viel Spaß gemacht.